Україна вийшла в фінал фестивалю національних культур і мистецтв «World Folk Vision»

Україна вийшла у фінал Всесвітнього фестивалю-конкурсу «World Folk Vision», який зібрав представників із 115 країн світу.

Про це повідомила офіційна представниця України «World Folk Vision» Євгенія Макеєва на сторінці заходу в Facebook.

«Вітаємо з чудовим результатом у творчому змаганні українських фіналістів: Ніну Матвієнко, Руслану Лоцман, Вікторію Гіголаєву-Юрченко, Олексія Ревенка, СтудентськийХор з Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії», - написала Євгенія Макеєва.

Як уточнила Макеєва в соцмережі, міжнародний організаційний комітет з підготовки та проведення Всесвітнього фестивалю-конкурсу національних культур і мистецтв «World Folk Vision», враховуючи, що в конкурсі взяли участь 3950 виконавців з 115 країн, ухвалив рішення допустити до фіналу 100 переможців півфіналу, серед яких Україна.

За словами Макеєвої, в неофіційному заліку учасників, допущених до фіналу, Україна посіла друге місце (по 5 учасників), яке разом з нею розділили Італія та Іран. На першому місці - США і Росія (по 6 учасників), на третьому – Велика Британія ( 4 учасника).

Творче змагання за світову культурну першість триває. Відкрите народне голосування у фіналі проводиться з 18 червня 2020 року по 28 червня 2020 року, йдеться у соцмережі.

Остаточні підсумки фіналу та імена переможців будуть оголошені 1 липня 2020 року.

Як зазначається на сторінці Макеєвої, станом на 13 червня на підтримку українських учасників проголосувало понад 14 000 000 осіб.

Детальніше про те, як віддати свій голос за українських виконавців, можна дізнатися у дописі за посиланням.

Всесвітній фестиваль-конкурс «World Folk Vision» зібрав майже 4 тисячі представників зі 115 країн світу, які представили свої культурні цінності в галузі мистецтва, спорту і науки.

Фото: Global Cultural Initiative