У Парижі пройде літературний вечір, присвячений Ліні Костенко

Вечір, присвячений видатній українській письменниці, поетесі-шістдесятниці Ліні Костенко, відбудеться 5 липня у французькій столиці.

Про це повідомляється на сторінці Союзу українок Франції в Facebook.

«5 липня 2020 року, одразу після Служби Божої о 13:15 відбудеться літературний вечір «Поезія - це завжди неповторність», присвячений 90-літньому ювілею Ліни Костенко», - йдеться в анонсі.

Захід відбудеться у приміщенні української греко-католицької церкви Святого Володимира за адресою: 186, boulevard Saint Germain за ініціативи Союзу українок Франції і за участю українського хору.

«Будьмо чисельними, адже Ліна Костенко - це наша гордість, наша совість і наша правда!», - заохочується в анонсі.

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