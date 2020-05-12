"Книжковий Арсенал" перенесли на наступний рік

У зв’язку з поширенням COVID-19 Мистецький арсенал не зможе провести Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цього року й переносить його на 26-30 травня 2021-го.

Про це повідомляє пресслужба Мистецького арсеналу.

«Ми відповідально ставимося до всіх своїх зобов’язань перед партнерами, учасниками, гостями та відвідувачами Книжкового Арсеналу. Наша команда вклала багато часу і зусиль в аналіз усіх ризиків найближчих місяців, і наразі чітко зрозуміло, що в умовах непевності, в яких опинився світ через пандемію, проведення масштабної міжнародної події цього року надто ризиковане. Тим більше, події, яка залучає десятки тисяч гостей, відвідувачів та передбачає активне спілкування. Тож ми ухвалили вкрай непросте, але, на нашу думку, найбільш адекватне обставинам рішення — перенести Х Книжковий Арсенал на наступний рік», — сказала директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Зазначається, що цього року з 19 травня по 10 червня відбудеться дистанційна професійна програма Книжкового Арсеналу, спрямована на посилення експортних можливостей українських видавців і залучення іноземних літературних агентів до перекладу українських книжок. В онлайн-програмі «Література на експорт» передбачені зустрічі й воркшопи із закордонними експертами та українськими видавцями, серія лекцій англійською мовою про українську літературу, український книжковий ринок, грантові програми для перекладів іноземними мовами українських книжок, заплановано низку переговорів українських і закордонних видавців.

Відбудуться цього року конкурс на найкращий книжковий дизайн та підлітковий конкурс "Антитвір".

Як повідомлялося, раніше Мистецький арсенал переніс Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», що планувався на 20–24 травня, на серпень.

Із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них за добу 375.