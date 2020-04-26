Композитори Nova Opera пишуть археологічну оперу "Чорнобильдорф"

Композитори формації Nova Opera Роман Григорів та Ілля Разумейко працюють над створенням археологічної опери "Чорнобильдорф" (Chornobyldorf).

Про це Укрінформу повідомила піар-менеджер нового проєкту Лідія Карпенко.

"Вони надихнулися історіями Цвентендорфської (розташованої неподалік Відня) та Чорнобильської атомних станцій. У своїй опері автори хочуть розповісти про ситуацію, коли нащадки людства, що пережили серію техногенних, епідемічних та кліматичних катастроф, будують постапокаліптичне поселення на руїнах атомної станції", - сказала вона.

За словами композитора Григоріва, створення опери базуватиметься на методі багаторівневої культурологічної та медіаархеології, експедиційній роботі та резидентальних репетиціях. Над оперою працюватиме велика команда: учасники формації Nova Opera, артисти та художники з України й Австрії.

Історія роботи над оперою почалася із експедиції до Цвентендорфа-на-Дунаї - містечка, що розташоване за 50 км на захід від Відня. Там у 1978 році була побудована потужна атомна станція, але через масові протести екологів та національний референдум так і не запустилася, перетворившись на величезне "інвестиційне склепіння" та технологічний музей 70-х років. А за вісім років, у 1986-му, в українському Поліссі вибухнула ЧАЕС. Атомна катастрофа розділила світ та історію людства на "до" та "після" Чорнобиля.

Обидві атомні станції - Цвентендорфська та Чорнобильська - перетворилися із активних техногенних об’єктів на антиутопічні археологічні монументи, бетонні символи атомної історії, що відображають цілі епохи: демократію в Австрії / Центральній Європі та радянський тоталітаризм в Україні / СРСР.

"В рамках проєкту відбуватимуться експедиції у Цвентендорф та Зону відчуження. Ми плануємо проводити також лекції, дискусії з митцями, екологами, науковцями. Весь наратив довкола теми опери та й інформація про творення проєкту буде оприлюднюватись на сторінці Chornobyldorf у Facebook. Ми її відкрили 26 квітня о 01:23:45 – час вибуху на ЧАЕС. Для нас це символічно", - сказала Карпенко.

В археологічній опері автори змоделюють, як антифутуристичне суспільство далекого майбутнього намагається відтворити загублений високотехнологічний світ за допомогою археологічних перформансів-ритуалів, інструкції до яких вони знаходять у "Чорнобильдорфському кодексі" - химерному трактаті атомної доби.

"Людина постапокаліпсису слідуватиме за записами знайденого кодексу. Намагатиметься реконструювати фрагменти колись видатної музики, філософії, перетворюючи формули радіоактивного розпаду на мікротональні гармонії, старовинні народні інструменти - у сонорні генератори та лабораторні прилади, змішуючи фрагменти християнських мес із пантеїстичними обрядами та поліфонічними народними піснями. При цьому універсальні знаки та символи, вчергове інтерпретовані неправильно, поступово розчиняться у білому шумі природи", - розповів композитор Разумейко.

Прем’єра опери відбудеться в найближчий театральний сезон у Мистецькому арсеналі. "Це вже другий проєкт, який ми робимо у партнерстві з Мистецьким арсеналом. У листопаді 2018 року тут ми вперше показали зачин опери-антиутопії GAZ. Тепер у цих стінах створимо справжню творчу лабораторію та й, зрештою, тут і плануємо показати "Чорнобильдорф", - повідомив Григорів.

Проєкт "Чорнобильдорф, археологічна опера" підтримує Європейський Союз за програмою "Дім Європи".