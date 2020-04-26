Композитори Nova Opera пишуть археологічну оперу

Композитори Nova Opera пишуть археологічну оперу "Чорнобильдорф"

Укрінформ
Композитори формації Nova Opera Роман Григорів та Ілля Разумейко працюють над створенням археологічної опери "Чорнобильдорф" (Chornobyldorf).

Про це Укрінформу повідомила піар-менеджер нового проєкту Лідія Карпенко.

"Вони надихнулися історіями Цвентендорфської (розташованої неподалік Відня) та Чорнобильської атомних станцій. У своїй опері автори хочуть розповісти про ситуацію, коли нащадки людства, що пережили серію техногенних, епідемічних та кліматичних катастроф, будують постапокаліптичне поселення на руїнах атомної станції", - сказала вона.

За словами композитора Григоріва, створення опери базуватиметься на методі багаторівневої культурологічної та медіаархеології, експедиційній роботі та резидентальних репетиціях. Над оперою працюватиме велика команда: учасники формації Nova Opera, артисти та художники з України й Австрії.

Історія роботи над оперою почалася із експедиції до Цвентендорфа-на-Дунаї - містечка, що розташоване за 50 км на захід від Відня. Там у 1978 році була побудована потужна атомна станція, але через масові протести екологів та національний референдум так і не запустилася, перетворившись на величезне "інвестиційне склепіння" та технологічний музей 70-х років. А за вісім років, у 1986-му, в українському Поліссі вибухнула ЧАЕС. Атомна катастрофа розділила світ та історію людства на "до" та "після" Чорнобиля.

Обидві атомні станції - Цвентендорфська та Чорнобильська - перетворилися із активних техногенних об’єктів на антиутопічні археологічні монументи, бетонні символи атомної історії, що відображають цілі епохи: демократію в Австрії / Центральній Європі та радянський тоталітаризм в Україні / СРСР.

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"В рамках проєкту відбуватимуться експедиції у Цвентендорф та Зону відчуження. Ми плануємо проводити також лекції, дискусії з митцями, екологами, науковцями. Весь наратив довкола теми опери та й інформація про творення проєкту буде оприлюднюватись на сторінці Chornobyldorf у Facebook. Ми її відкрили 26 квітня о 01:23:45 – час вибуху на ЧАЕС. Для нас це символічно", - сказала Карпенко.

В археологічній опері автори змоделюють, як антифутуристичне суспільство далекого майбутнього намагається відтворити загублений високотехнологічний світ за допомогою археологічних перформансів-ритуалів, інструкції до яких вони знаходять у "Чорнобильдорфському кодексі" - химерному трактаті атомної доби.

"Людина постапокаліпсису слідуватиме за записами знайденого кодексу. Намагатиметься реконструювати фрагменти колись видатної музики, філософії, перетворюючи формули радіоактивного розпаду на мікротональні гармонії, старовинні народні інструменти - у сонорні генератори та лабораторні прилади, змішуючи фрагменти християнських мес із пантеїстичними обрядами та поліфонічними народними піснями. При цьому універсальні знаки та символи, вчергове інтерпретовані неправильно, поступово розчиняться у білому шумі природи", - розповів композитор Разумейко.

Прем’єра опери відбудеться в найближчий театральний сезон у Мистецькому арсеналі. "Це вже другий проєкт, який ми робимо у партнерстві з Мистецьким арсеналом. У листопаді 2018 року тут ми вперше показали зачин опери-антиутопії GAZ. Тепер у цих стінах створимо справжню творчу лабораторію та й, зрештою, тут і плануємо показати "Чорнобильдорф", - повідомив Григорів.

Проєкт "Чорнобильдорф, археологічна опера" підтримує Європейський Союз за програмою "Дім Європи".

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