За два тижні серпня Анталію відвідали 74 тисячі туристів з України

З-поміж 325 тисяч туристів, які прибули від початку серпня на відпочинок до турецької Анталії, було 74 тисячі українців.

Такі дані оприлюднив голова управління туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За період з 1 до 15 серпня до Анталії прибуло 325 тисяч туристів: 106 тисяч з Росії, 74 тисячі з України, з Німеччини 48 тисяч, з Великої Британії 36 тисяч", – поінформував посадовець.

За його словами, нині Анталія приймає гостей з 31 країни.

Як повідомлялося, Туреччина запровадила програму "Сертифікат безпечного туризму", яка дає додаткові гарантії відпочивальниками, що туристичні об’єкти дотримуються стандартів безпеки для усунення ризиків інфікування коронавірусом.

Регулярні пасажирські перевезення з Україною поновлено з 1 липня.