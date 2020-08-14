Google Travel інформуватиме про зміни в роботі транспорту і готелів через COVID-19

Додаток Google Travel додає інформацію про зміни в роботі транспорту і готелів у зв'язку з пандемією COVID-19, зокрема надає дані про безкоштовне скасування бронювання номеру та повернення квитків на рейси літаком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Компанія додала нові опції у розділі "Інструменти подорожей", які надають нову інформацію, пов’язану з пандемією коронавірусу, наприклад про кількість випадків зараження у певному населеному пункті чи країні, а також чи пропонує готель скасування реєстрації номера.

Серед нових доповнень – опція "Тренди подорожей": вона демонструє, який відсоток готелів доступний для бронювання номерів, та рейси, які здійснюють літаки на обраній території. Ця функція доповнює попередню, яку Google додала раніше, – попередження про небезпечність поїздки.

Ця інформація також з’явиться, якщо використовувати Google Travel під час пошуку готелю, рейсу чи оренди приміщення для відпустки. Сервіс підтримує додаткову функцію, за допомогою якої можна визначити, чи доступне безкоштовне повернення грошей за бронювання та квитки з можливістю фільтрувати дані пошуку виключно за цим критерієм.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на середину дня 14 серпня зафіксовано 21 100 485 випадків COVID-19, померла 758 001 особа, одужали 13 948 929 людей.