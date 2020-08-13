Google відтворює пам'ятки архітектури у 3D і VR за допомогою фото з мережі

Google відтворює пам'ятки архітектури у 3D і VR за допомогою фото з мережі

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Укрінформ
Компанія Google використовує нейронну мережу із фотографіями пам’яток, щоб відтворити визначні місця за допомогою графіки.

Про це повідомляє VentureBeat.

Компанія відтворює пам’ятки за допомогою технології нейронного випромінювання. Дані з 2D зображень про те, де завершуються світлові промені, використовуються для визначення глибини 3D. Система Google NeRF in the Wild використовує фотографії "у природних умовах" та покращує здатність комп’ютеру бачити пам’ятки з різних кутів. Потім система досліджує зображення, щоб знайти структури та відокремити особливості зйомки та погодних умов. Після цього на основі статичних елементів та текстур нейронна мережа створює 3D-модель пам’ятки.

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Оскільки об’єкти, відтворені системою, можна розглядати з різних сторін, NeRF in the Wild дозволяє користувачам пристроїв віртуальної та доповненої реальності по-справжньому відчути архітектуру, навіть із урахуванням погодних умов та часу доби. Така розробка виходить за межі попередньої роботи з 3D-моделями.

Google не єдина компанія, яка досліджує можливість використання фотографій для 3D-моделювання. Наприклад, дослідники Intel ведуть розробки над цифровим відтворенням справжніх локацій з використанням дешифратора - нейромережі, яка відтворює не захоплені кути.

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