Албанія, Болгарія та Чорногорія залишаються для України в "червоній" зоні

Станом на 7 серпня в оновленому списку країн "червоної" зони Міністерства охорони здоров'я України залишаються Албанія, Болгарія та Чорногорія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму в Телеграмі.

Відтак, станом на 7 серпня в "зеленому" списку країн опинилися Австрія, Грузія, Литва, Словаччина та Канада, у "червоному" списку залишаються Албанія, Болгарія та Чорногорія.

Єгипет, Туреччина та Хорватія залишилися у "зеленому" списку країн.

В агентстві нагадують, що після повернення з відпочинку в країнах "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я з 1 серпня змінило показники, за якими країни розподілятимуться на "зелену" та "червону" зони.

Відтак, міністерство враховує два показники, відповідно до яких країну буде віднесена до певної зони: приріст хворих за останні 14 днів у країні, як порівняти з приростом на території України, та зростання відсотка хворих в тій чи іншій країні за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями.