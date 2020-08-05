На Миколаївщині спільно з USAID реалізують туристичний проєкт "На скелях"

Бузька громада на Миколаївщині розпочала реалізацію туристичного проєкту "На скелях" у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку громади у мережі "Фейсбук".

"Бузька громада розпочала грейдерувальні роботи в межах реалізації проєкту "На скелях" на березі річки Південний Буг. Тут буде споруджено комфортну зону відпочинку, кемпінг, альтанки та ще багато цікавого", – йдеться в повідомленні.

Облаштування цього простору стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Бузька громада є партнером програми USAID DOBRE (Децентралізація приносить кращі результати та ефективність), що впроваджується організацією Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством.

Бузька громада розташована на мальовничому березі річки Південний Буг на території нинішнього Вознесенського району. Вона об’єднує два села, де мешкає біля 3,5 тисяч населення.

Тут є три заповідні об’єкти місцевого значення: орнітологічний заказник "Бузький", гідрологічний заказник "Мар’їна роща", геологічна пам’ятка "Виступи граніту" біля с. Таборівка.

Фото: Бузька громада