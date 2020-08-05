На Миколаївщині спільно з USAID реалізують туристичний проєкт

На Миколаївщині спільно з USAID реалізують туристичний проєкт "На скелях"

Укрінформ
Бузька громада на Миколаївщині розпочала реалізацію туристичного проєкту "На скелях" у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку громади у мережі "Фейсбук".

"Бузька громада розпочала грейдерувальні роботи в межах реалізації проєкту "На скелях" на березі річки Південний Буг. Тут буде споруджено комфортну зону відпочинку, кемпінг, альтанки та ще багато цікавого", – йдеться в повідомленні.

Облаштування цього простору стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Бузька громада є партнером програми USAID DOBRE (Децентралізація приносить кращі результати та ефективність), що впроваджується організацією Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством.

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Бузька громада розташована на мальовничому березі річки Південний Буг на території нинішнього Вознесенського району. Вона об’єднує два села, де мешкає біля 3,5 тисяч населення.

Тут є три заповідні об’єкти місцевого значення: орнітологічний заказник "Бузький", гідрологічний заказник "Мар’їна роща", геологічна пам’ятка "Виступи граніту" біля с. Таборівка.

Фото: Бузька громада

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