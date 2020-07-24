Туристичний ринок Єгипту зможе відновитися на 60-70% вже восени

У Єгипті очікують, що місцевий ринок туристичних послуг зможе повернутися до показників, які були до пандемії коронавірусу, на 60-70% вже у жовтні-листопаді.

Про це повідомив керівний директор компанії Rixos Hospitality Egypt Еркан Йилдирим, йдеться в пресрелізі, що є у розпорядженні Укрінформу.

“Ми сподіваємося, що туристичний ринок у Єгипті зможе відновитися на 60-70% вже у жовтні-листопаді 2020 року”, – зазначив Йилдирим.

За його словами, якщо торік у цей період готелі компанії у Шарм-ель-Шейху мали заповнюваність 100%, то на сьогодні готель Rixos Seagate, який відкрився 1 липня, має заповнюваність лише 15%, а готель Rixos Sharm El Sheikh почав працювати лише з 23 липня.

Зазначається, для відкриття готелів у Єгипті кожен з них має отримати спеціальний сертифікат міністерства туризму щодо дотримання Протоколів безпечного туризму “Save Tourism”. На сьогодні у Шарм-ель-Шейху такий сертифікат отримали понад 50 готелів, які відтепер зможуть приймати іноземних гостей.

За інформацією Еркана Йилдирима, в усіх єгипетських готелях поки що не працюють спа-центри та дитячі клуби, хоча водночас для дітей доступні розваги на відкритому повітрі. Так само дозволено проводити на вулиці й фітнес-процедури.

Як повідомляється, на сьогодні чартерні авіарейси до Єгипту здійснюються лише з Білорусі та України. Міністерство туризму Єгипту веде перемовини щодо відновлення авіасполучення з Німеччиною, Нідерландами, Бельгією та низкою інших країн Євросоюзу, важливих для єгипетського ринку.

У 2019 році в готелях мережі Rixos у Єгипті відпочило близько 25 тисяч українців, цього року тут розраховують прийняти 12-13 тисяч гостей з України.