Відпочинок у Туреччині під час пандемії. Чи безпечно?

Ми вирішили переконатися в цьому на власні очі

Після місяців тотального небуття світ маленькими кроками починає оговтуватися від наслідків пандемії коронавірусу. Деяким здається, він змінився назавжди та вже ніколи не буде таким, як колись. Проте, треба пам’ятати, що життя продовжується, а безпечний туризм – це саме те, що може стати у нагоді для більшості людей, які вже втомилися сидіти вдома у полоні безрадісних думок.

Проходження контролю на вході до аеропорту Бориспіль

На початку липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав турецьку Анталію та позитивно оцінив заходи безпеки, вжиті турецькою стороною під час пандемії коронавірусу. Зараз для українців відкрито 25 країн, серед яких Ліван та навіть Багамські острови. Проте одним із найпопулярніших туристичних напрямків для українців залишається Туреччина з її лагідним сонцем, невичерпною гостинністю та, безумовно, системою all-inclusive. За даними МЗС України, Туреччина зараз на другому місці за запитами користувачів на інтерактивній мапі про умови подорожей після Угорщини – близько 7 тис. запитів від початку сезону, більше 1,6 тис. за тиждень.

Пасажири літака «Київ–Даламан» займають свої місця у салоні

Через пандемію та закриття кордонів початок курортного сезону в Туреччині фактично відбувся 1 липня, зокрема з відновленням авіасполучення з Україною. Традиційно сезон починали в квітні. Цього року очікували черговий рекорд за кількістю туристів – до 60 млн та поповнення бюджету більше ніж на 30 млрд доларів США. Із COVID-19 ці прогнози свою актуальність втратили, однак країна продовжує робити все можливе, аби підтримати імідж туристичної мекки та привезти туристів. Туреччина однією з перших відкрила кордони для українців та відмінила проходження 14-денного карантину після прибуття.

Спеціальна анкета, яку треба заповнити пасажирам

Кореспондент Укрінформу вивчив заходи безпеки, які вживаються Туреччиною для унеможливлення інфікування туристів COVID-19, зокрема в аеропорту, готелі, на пляжі при готелі. Це той універсальний перелік місць, які відвідують більшість «пакетних» туристів.

Камери для вимірювання температури пасажирів у аеропорту міста Даламан

Працівники аеропорту Даламан слідкують за температурою прибуваючих пасажирів

Наразі відправитися до турецького курорту Даламан можливо з двох столичних аеропортів: «Жуляни» та «Бориспіль». Наша подорож почалася саме з «Борисполя». При вході до аеропорту вас перевірять на металошукачі та попросять виміряти температуру безконтактним термометром. Схожа процедура з термометром чекає на вас і біля стійок реєстрації на рейс, куди, до речі, пускають по черзі задля дотримання соціальної дистанції.

Мітки, що закликають дотримуватися соціальної дистанції у аеропорту міста Даламан

Наліпка на лавці аеропорту Даламан, яка нагадує пасажирам про важливість дотримання соціальної дистанції

Вже у літаку вам роздадуть спеціальні анкети. У них попросять зазначити певні персональні дані, чи є у вас бодай якісь симптоми коронавірусу, чи відвідували ви які-небудь закордонні країни, а може ви взагалі контактували з людиною, яка має COVID-19. Вся ця інформація збирається бортпровідниками та передається до турецьких прикордонників.

Слід зазначити, що у самому літаку людей було не мало, він був заповнений приблизно на 80 відсотків. Більшість із пасажирів відповідально ставилися до маскового режиму, проте були й порушники, до яких зверталися бортпровідники з проханням все ж вдягнути захисні маски.

Продавець у повному обмундируванні. Зона Duty Free

Після прильоту до турецького аеропорту на вас не будуть очікувати величезні черги з людей, яким вимірюють температуру електронним термометром, як це, наприклад, відбувається у Борисполі. У турецьких аеропортах усе максимально автоматизовано: встановлені спеціальні камери, які буквально сканують людину, що не затримує ні на мить ваше пересування аеропортом. Спеціаліст із комунікацій аеропорту «Даламан» Рустамчон Ахмадзода запевняє, що саме такий спосіб є безпечним, швидким і максимально зручним для людини: «Камера працює без перебоїв, якщо ми бачимо, що у людини температура 38 та більше, ми терміново заберемо такого пасажира на обсервацію до лікарні, але, на щастя, ще не було жодного подібного випадку».

Дезінфекція багажної стрічки працівником аеропорту

Територією аеропорту буквально скрізь майорять таблички, які закликають туристів дотримуватися соціальної дистанції.

Щодо медичного страхування, то його можна оформити в режимі онлайн до або навіть після прильоту до турецького аеропорту за наступним посиланням.

Санітайзери вже встигли стати невід’ємною частиною нашого життя, і в турецьких аеропортах їх точно не бракує – майже на кожній стіні висить по одному.

За словами Рустама, кожну годину в аеропорті проводиться повна дезінфекція місць, де зазвичай збирається найбільше людей. Також після кожного нового прильоту ретельно обробляються багаж та багажна стрічка.

Черга з пасажирів на проходження митного контролю в аеропорту міста Даламан

Як правило, однією з улюблених зон відвідувачів аеропорту є Duty Free. Тут теж все виглядає доволі захищено. На продавцях – захисні шоломи, маски та рукавички, ба більше, вони ще й за спеціальним захисним склом.

Туристи здебільшого відповідально ставляться до носіння захисних масок, дотримання соціальної дистанції та інших невід’ємних складових нашого буття в умовах пандемії. Тих, хто намагається спустити захисну маску чи порушити соціальну дистанцію, працівники аеропорту ввічливо просять не порушувати правила. Буває, що й самі туристи у більш радикальній формі роблять порушникам зауваження, аби ті не наражали на небезпеку себе та інших людей.

Директор готелю Hilton Dalaman Sarigeme Resort and Spa Тунч Батум

Відповідально турки ставляться й до процесу транспортування туристів з аеропорту до готелів. Водії автобусів вдягнені у захисні маски та рукавички та, на відміну від деяких українських водіїв громадського транспорту, не приспускають їх для того, щоб, наприклад, покурити чи просто «подихати свіжим повітрям».

У турецьких готелях система захисту від коронавірусної хвороби також на вищому рівні.

Готель Hilton Dalaman Sarigeme Resort and Spa отримав «сертифікат безпечного туризму» від турецького уряду, який підтверджує, що цей туристичний об’єкт дотримується всіх стандартів безпеки для усунення ризиків інфікування коронавірусом під час відпочинку. Тому, якщо ви збираєтеся бронювати готель – не лінуйтеся, перейдіть за цим посиланням та перевірте, чи було його сертифікавно.

Кухарі готелю Hilton Dalaman Sarigeme Resort and Spa

У готелі Hilton Dalaman Sarigeme Resort and Spa скрізь встановлені спеціальні автомати, в яких можна взяти захисні маски у необмеженій кількості.

До готельних ресторанів просто так не пройдеш. Спочатку вам виміряють температуру тіла та попросять одягнути захисну маску.

Директор готелю Тунч Батум розказав про те, як відбувається дезінфекція готельних номерів: «Всі валізи туристів негайно дезінфікуються озоном одразу після прибуття до готелю. Крім того, двічі на добу, ми дезінфікуємо речі у наших барах та ресторанах. Повірте, ми справді робимо все можливе, щоб наші відвідувачі насолоджувалися відпусткою та почувалися захищеними».

Ще одним нововведенням, яке може здивувати звиклих до «шведських столів», є те, що тепер їжу вам накладатимуть офіціанти, які знаходяться за захисним склом та, звісно, у повному антикоронавірусному обмундируванні. Проте, поспішаю запевнити вас, що це не створює жодних обмежень у кількості їжі. Ви так само можете хоч десять разів підійти до офіціанта, а він покладе вашу улюблену страву. Приємною несподіванкою стало те, що більшість представників готелю не тільки вільно спілкуються англійською, а й навіть знають українські слова на кшталт: дякую, будь ласка, спасибі. Тобто, можете бути впевненими, що навіть, якщо ви не володієте турецькою мовою, ніяких труднощів у комунікації з персоналом готелю у вас точно не буде та ви залишитесь ситими й задоволеними.

Пляж біля курортного містечка Мармарис

Турецькі пляжі – одне з найбезпечніших місць, бо наразі людей там геть замало. Тому, якщо ви не любите переповнених пляжів із купою туристів, цьогорічна Туреччина – саме те, що вам треба. Однак, не зволікайте та користуйтеся моментом, поки більшість країн ще не відкрили власні кордони, бо скоро людей на турецькому узбережжі може стати набагато більше. Доволі приємним сюрпризом стане те, що зараз у Туреччині ви не знайдете жодного туриста з Росії, масове прибуття яких очікується вже з 1 серпня. Тому користуйтеся моментом.

Загалом Туреччина викликає найпозитивніші почуття. Спочатку закордонний відпочинок під час пандемії виглядає напрочуд дивно: всі ці маски, нескінченна дезінфекція та неодмінне дотримання соціальної дистанції, але коли ти потрапляєш на берег Середземного моря під приємне турецьке сонечко, відразу забуваєш про всі ці «маленькі» негаразди.

Олег Давиденко, Даламан–Київ

Фото автора