МКІП та Мінрегіон почали працювати над розвитком культури й туризму в областях

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Міністерством розвитку громад та територій почали роботу над розвитком культури та туризму в регіонах.

Про це повідомив очільник МКІП Олександр Ткаченко в Facebook.

«МКІП розробив велику програму для розкриття внутрішнього потенціалу регіонів, яку презентував (22 липня – ред.) близько 20 ОДА. У ній консолідовані можливості, що існують у сфері культури та креативних індустрій. Її запуск зможе залучити нові кошти в економіку регіонів», – поінформував Ткаченко.

За його словами, йдеться про те, щоб з наступного року запустити програму за трьома пріоритетними напрямами, які сприятимуть розвитку регіональної політики у сферах культури та туризму і розраховані на три роки. А саме – реставрація пам’яток культурної спадщини.

«Збереження національної пам’яті та популяризація культури. Відновлення того, що стане центрами національних культурних атракцій та залучення інвестицій. Місць, куди дійсно захочуть приходити люди. У цьому нам сприятиме новий етап програми «Великого будівництва», зокрема, 100 об'єктів для реставрацій», – уточнив Ткаченко.

Це також створення Центрів культурних послуг.

«Модернізація культурної інфраструктури (30 тисяч культурних точок) і перетворення її на центри, які дійсно ці послуги надають. Тобто сучасні комплекси (від бібліотек до кіноклубів під одним дахом), які стануть центром збору громад. Пілотні проєкти по ЦКП плануємо в Чернівецькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях», – зазначив міністр.

Третій напрямок – туристичні магніти України.

«Промотуватимемо окремі полюси тяжіння, що стимулюватимуть економічний розвиток регіонів та територій з урахуванням їх культурно-ресурсного потенціалу. Вони зможуть стати магнітами не тільки для українців, а й для гостей із-за кордону», – прокоментував Ткаченко.

Він подякував очільнику Мінрегіону Олексію Чернишову за підтримку програми і висловив сподівання на сприяння від ОДА і місцевих громад, а також бізнесу, без партнерства з яким такі масштабні проєкти реалізувати неможливо.