У турецькому Мармарисі з’явиться парк з українською назвою

Турецький курорт Мармарис невдовзі матиме парк з українською назвою.

Про це сказав під час зустрічі з українськими журналістами мер міста Мехмет Октай, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня, під час нашої зустрічі з асоціацією українців, які проживають у Мармарисі, за участю посла України у Туреччині Андрія Сибіги, ми дійшли висновку, що нашому місту необхідний парк з українською назвою. Крім того, що у Мармарисі живуть багато українців, ми зазвичай маємо дуже багато туристів з України", – розповів Октай.

Він також повідомив, що унаслідок пандемії коронавірусу та закриття кордонів туристичний потік до курорту істотно знизився. "Минулого року наше місто відвідали близько 900 тисяч туристів за сезон, а цього сезону ми розраховуємо на 350 тисяч", – зазначив Октай.

Читайте також: Туреччина сподівається на швидке відновлення туристичного потоку з України

Водночас мер наголосив, що місцева влада робить все від неї залежне, щоб мінімізувати можливість інфікування COVID-19 під час відпочинку. Зокрема, постійно проводиться дезінфекція у громадських місцях, на пляжах слідкують за тим, щоб люди дотримувалися соціальної дистанції.

Очільник Мармариса повідомив, що на курорті було небагато випадків інфікування коронавірусом саме завдяки відповідальній роботі місцевих органів: "Наше місто унікальне ще й тим, що завдяки ретельному підходу до заходів безпеки та лікування COVID-19 ми не допустили жодного летального випадку у Мармарисі", – підсумував Октай.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 18 липня у світі зафіксовано 14 194 726 випадків коронавірусу, з них 599 423 летальних і 8 470 327 випадків одужання.