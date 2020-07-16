Болгарія відкрила кордони для українців — тест на COVID-19 не потрібен

Починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус.

Таке рішення ухвалив міністр охорони здоров’я Болгарії Кирил Ананьєв, повідомляє посольство України в Болгарії.

Як зазначено на сайті Міністерства охорони здоров’я Болгарії, тест на ПЛР не потрібен людям, які прибувають до країни з країн-членів ЄС (за винятком Швеції та Португалії), Великої Британії та Північної Ірландії), а також країн, що відповідають Шенгенській угоді. Це стосується й України.

Водночас усі прибулі з країн, які є у «списку винятків», після в'їзду в Болгарію повинні пред'явити документ, що підтверджує негативний результат тесту на коронавірус, проведеного за 72 години до в'їзду в країну. Громадяни, які не надають такий документ, перебувають під 14-денним карантином.