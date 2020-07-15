В Іспанії штрафують туристів за "резервування" місць на пляжах

Іспанська поліція на курорті Коста-дель-Соль штрафує туристів, які залишають рушники на пляжі для "бронювання" місця.

Про це повідомляє Independent.

"Туристи у Коста-дель-Соль отримують штрафи, а їхні речі підлягають конфіскації в разі "бронювання" місць на пляжах та відсутності впродовж декількох годин", – йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, у місті Торрокс, що у провінції Малага, туристи більше не зможуть залишати рушники, парасольки або надувні речі на популярних пляжах Феррари й Ель Морше для "резервування" місця, а потім залишати пляж для сієсти.

Саме у цих місцях поліція посилює патрулювання і на минулих вихідних вже здійснила понад сотню рейдів.

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Як наголосили місцеві чиновники, особливо під час пандемії коронавірусу дуже важливо не залишати персональні речі на пляжі, адже вони можуть перешкоджати дотриманню соціальної дистанції.

Фото: Ayuntamiento de Torrox, Facebook