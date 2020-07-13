Про безпеку туристів на курортах Іспанії подбають 40 тисяч поліцейських

Уряд Іспанії направить до курортних регіонів країни 40 тисяч поліцейських, які контролюватимуть дотримання санітарних заходів безпеки.

Про це інформує The Local.

"Аби забезпечити дотримання заходів безпеки, 40 тисяч офіцерів Національної поліції та Цивільної гвардії будуть додатково розміщені в найпопулярніших туристичних регіонах Іспанії, у тому числі на Балеарських і Канарських островах, у Валенсії та Мадриді", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, минуло понад два тижні, відколи Іспанія знову відкрила кордони для туристів з інших країн шенгенської зони. Проте зараз багато курортів по всій країні заповнені менш ніж наполовину.

Це підштовхнуло уряд до запуску двох кампаній - "Операція "Літо" та "План безпечного туризму". Вони покликані презентувати Іспанію, як "один з найбезпечніших туристичних напрямків на планеті".

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"Було підготовлено понад двадцять довідників, що охоплюють весь туристичний ланцюжок та є орієнтиром для глобального рейтингу", - зазначила державний секретар Іспанії з туризму Ізабель Марія Олівер Сагрерас.

Передбачається, що співробітники поліції будуть займатися посиленим наглядом за дотриманням санітарних норм у громадських місцях, на транспорті, в готелях і кемпінгах, а також на пляжах.