На Херсонщині дитячі табори переорієнтовуються на сімейний відпочинок

Дитячі оздоровчі заклади Херсонщини, діяльність яких заборонена через карантин, перекваліфіковуються на сімейний відпочинок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

"Постановою КМУ № 392 на період дії карантину заборонена діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку по всій території України… Керівники 5 закладів Генічеського району та 11 закладів Скадовського району заяви щодо визначення готовності дитячих закладів до проведення оздоровчого сезону у 2020 році відкликали, оскільки планують організовувати проведення сімейного відпочинку на базі дитячих закладів. За результатами перевірок отримали акти приймання оздоровчого закладу за формою 316/0 (сімейний відпочинок) 3 заклади у Генічеському районі та 7 закладів у Скадовському районі", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі, станом на 2 липня в області нараховувалося 57 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Розпочати роботу вони зможуть лише після зняття Кабінетом міністрів України обмежень щодо заборони діяльності та після надходження від Міністерства охорони здоров’я України офіційних роз’яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих оздоровчих закладів в умовах карантину.

Як повідомлялося, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них за добу – 836.