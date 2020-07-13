"Велике будівництво" має допомогти врятувати музей історії козацтва на Хортиці

Керівництво національного заповідника "Хортиця" вже має кілька концепцій реконструкції єдиного в Україні Музею історії запорозького козацтва, запланованої в межах програми "Велике будівництво" в 2021 році.

Про це кореспонденту Укрінформу сказав Максим Остапенко – директор заповідника "Хортиця", на території якого розташовано цей музей.

"Будівля музею багато років перебуває в аварійному стані. Є акти 2005, 2011 і 2013 років про те, що споруда потребує повної реконструкції. Ми говоримо про цю проблему, але в 2015 році ми зрозуміли, що можемо втратити експонати, і було прийнято рішення не експонувати більше в цій будівлі", – зазначив Остапенко.

За його словами, музей відкрито 1983 року. Споруда дуже складна, зокрема технологічно. Під час будівництва там було допущено багато помилок, здаючи її в експлуатацію таких виявили аж 73.

"Музей зводився як будівля-діорама, не проєктувалися фондівські, реставраційні приміщення. Будівля морально й технологічно застаріла… Козацтво – це потужний унікальний історичний феномен європейського масштабу. Цьому феномену має бути присвячена потужна сучасна експозиція, яка має об’єднувати людей. Хортиця може перетворитися на певний об’єднувальний символ всієї України", – вважає Остапенко.

У Запорізькій ОДА зазначили, що розбудова туристично-музейного комплексу на острові Хортиця включена до переліку пріоритетних проєктів розвитку Запорізької області в рамках ініціативи Офісу Президента України "25 магнітів" – розвитку перспективних точок тяжіння в регіонах, що приваблюють таланти, інвестиції та туристичні потоки.

"Із 2 червня 2015 року Музей історії запорозького козацтва тимчасово припинив доступ відвідувачів через аварійний стан будівлі. За рахунок коштів субвенції місцевого бюджету державному бюджету вже розроблено ескізний проєкт комплексної реконструкції будівлі Музею історії запорозького козацтва вартістю 402 тис. грн. Термінова потреба – розроблення проєктно-кошторисної документації комплексної реконструкції будівлі Музею. Орієнтовна потреба на 2020 рік для створення робочого проєкту реконструкції будівлі – 3 млн грн. Вартість всього будівництва – до 270 млн грн", - прокоментували в ОДА.

Проте керівництво заповідника пояснює, що усі цифри – приблизні, адже без проєктно-кошторисної документації ніхто достовірно не може сказати, який саме обсяг фінансування потрібен.

"Є декілька концепцій: залишити споруду максимально в такому вигляді, який вона має, і перекрити тільки внутрішній дворик, є концепція надбудови над цією спорудою легкого купольного шатра, який має захистити основну споруду, є концепція другого повноцінного поверху. Яка з них буде прийнята – мають сказати архітектори, проєктувальники. Буде відкритий тендер. Все залежить від того, скільки грошей є у Мінкульту", – додав Остапенко.

Як повідомлялося, на початку липня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що наступного року частиною національного проєкту "Велике будівництво" стане відновлення 100 культурних об’єктів.

Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ