Прикарпаття запропонує для «Великого будівництва» щонайменше п’ять пам’яток культури

Івано-Франківська область запропонує для проєкту «Велике будівництво» щонайменше п’ять пам’яток архітектури, у списку – два храми, яким понад 500 років, Пнівський замок, Станіславський Колегіат і Ратуша.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник управління культури, національностей і релігій Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак.

«Ми вже маємо визначені об’єкти для проєкту «Велике будівництво» і готуємо їх до подачі. Серед них є Церква Святого Духа в Рогатині, пам’ятка міжнародного значення 16 століття, яка знаходиться у списку світової спадщини ЮНЕСКО. Також плануємо подати на «Велике будівництво» храм у Нижньому Вербіж, Коломийського району, пам’ятка 18 століття, яка теж знаходиться у списку ЮНЕСКО( церква Різдва Пресвятої Богородиці – ред.) . Цим храмам більше 500 років. До списку увійдуть Пнівський замок, а він потребує серйозної реставрації , Станіславський Колегіат (Колегіальний костел Пресвятої Діви Марії , найдавніша споруда Івано-Франківська, нині – приміщення Музею мистецтв Прикарпаття). Є думки ще щодо нашої Ратуші (одна із трьох в Україні, яка зведена у стилі конструктивізму – ред.) , бо це теж унікальна споруда», - розповів Федорак.

За його словами, відновлення ще потребують ряд храмів на Рогатинщині.

«Ми маємо близько 10 об’єктів для цього проєкту. Титульний список у нас сформований: і фото фіксація, і логістика, і історична довідка. Нині ми лише чекаємо на критерії, визначені урядом, для цих об’єктів», - зауважив Федорак.

Він зазначив, що для реставрації Церкви Святого Духа потрібно близько 8 млн грн.

«З них 1 млн грн ми вже освоїли. Є проєктна документація, розпочалась початкова реставрація. Цього року ми плануємо консервацію об’єкту, тобто заходи з використання спеціальних речовин для збереження структури деревини храму… ЮНЕСКО не скеровує жодних коштів на утримання пам’яток архітектури. Гроші виділяють на те, щоб цей об’єкт був у туристичних каталогах, інформативних довідниках та медійних просторах…», - пояснив чиновник.

Як повідомлялося, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко нещодавно заявив, що наступного року частиною національного проєкту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів. Проєкт готують для розгляду у міністерствах і обіцяють презентувати найближчим часом.