На Буковині назвали 5 культурних об'єктів для програми "Велике будівництво"

У Чернівецькій області назвали 5 культурних об'єктів, які найбільше потребують уваги і підтримки держави та які можуть подати на включення до програми "Велике будівництво".

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла керівниця управління культури Чернівецької ОДА Оксана Филипчук.

"Поки що ми не подавали до Міністерства заявки тих культурних об'єктів, які можуть увійти наступного року до нового етапу проєкту "Велике будівництво". Оскільки не було відповідного запиту. Обов'язково будемо вивчати, радитися і вирішувати комісійно, на яких саме 5 об'єктах буде закцентовано увагу та залучено додаткове фінансування. Але в культурній галузі нашої області є достатньо об'єктів, які потребують особливої уваги. Серед таких я б виділила Чернівецький обласний краєзнавчий музей. Це пам'ятка архітектури та провідний музей Буковини, який має давню історію, має величезні фонди, має фахових музейників, фондовиків та екскурсоводів. Він має все необхідне для того, щоб задовольнити культурні потреби і буковинців, і туристів. Але сама споруда вимагає вже, просто криком кричить про необхідність ремонтів, які потребують чималих коштів", - сказала Филипчук.

За її словами. у краєзнавчому музеї необхідно повністю замінити систему опалення, яка не ремонтувалася більше 40 років. Розробка проєктно-кошторисної документації на ці роботи уже ведеться.

"Потребує капітальних ремонтів і наш обласний музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Минулого року там частково замінили вікна. Але велика частина робіт ще попереду. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, на капремонт театру потрібно 49 мільйонів гривень. Минулого року ми змогли виділити та витратити близько 3 мільйонів. Решту коштів потрібно шукати, виділяти та поступово виконувати ці роботи", - додала обласна чиновниця.

Серед культурних об'єктів Чернівецької області, які потребують першочергової уваги держави, в управлінні культури Чернівецької ОДА відзначили також бібліотеку імені Михайла Івасюка, обласний ляльковий театр та культурну спадщину в селі Біла Криниця.

"Зараз також завершуються ремонти приміщень, де зберігаються фонди бібліотеки імені Михайла Івасюка на вулиці Ольги Кобилянської. Потрібно ці роботи продовжити, адже є проблеми із самими стінами. Їхні пошкодження потрібно усувати, стіни підкріплювати. Це теж пам'ятка архітектури і провідна обласна бібліотека, яка керує мережею бібліотек в області. Є така місцина, як Біла Криниця - відомий світовий центр старообрядництва. Вона так само потребує уваги від держави, бо там дуже багато потрібно коштів вкладати. Варто відзначити і обласний театр ляльок. Це також пам'ятка архітектури та провідна обласна установа культури у своїй сфері. Останнім часом там відремонтували фасад і зовні будівля виглядає вже гарною Але затишно всередині маленьким відвідувачам там буде лише після того, як відремонтують мережі, зроблять нормальну вентиляцію, щоб там не утворювався грибок, щоб дітям було безпечно", - відзначила Оксана Филипчук.

Найближчим часом в обласні адміністрації створять відповідну комісія, будуть збиратися колегії та після дискусій визначатимуть ті культурні об'єкти області, які будуть подавати на анонсований Президентом наступний етап програми "Велике будівництво".

Як повідомлялось, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в четвер у Facebook написав, що наступного року частиною національного проєкту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів.