Мільярд на культуру: Ткаченко розповів, на що саме підуть гроші

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко позитивно оцінює рішення уряду виділити 1 млрд гривень на культуру та креативні індустрії і має намір згодом звернутися до КМУ за додатковим фінансуванням.

Про це він заявив на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що нам ще потрібне додаткове фінансування, тому що ми зараз зводимо запити різних музеїв, заповідників, театрів і бачимо, що втрати, які вони зазнали упродовж останніх 3-4 місяців, значні. Обчислюються десятками мільйонів гривень. Це втрати недоотриманих доходів через невідвідування громадянами цих закладів. Очевидно, що ми ще будемо звертатися за додатковим фінансуванням до Кабміну», - сказав Ткаченко.

За його словами, значна частина з того 1 млрд грн, який уряд виділив 8 липня, через Український культурний фонд піде на програму нецільових грантів. Зокрема, 590 млн будуть направлені на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та внутрішнього туризму; 150 млн – на гранти через Український інститут книги; 50 млн – на підтримку кіно. Ще 100 млн - для проведення конкурсу МКІП з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування.

«Стосовно наступного року, очевидно, що він також буде кризовим. Я думаю, настав час суттєво переглянути підходи до фінансування культурної сфери, креативних індустрій і поставитися до цього креативно. Для того, щоб цей механізм запрацював, необхідні гроші. Більше грошей, щонайменше на 50% більше грошей, ніж зараз», - наголосив урядовець.

Ткаченко також зазначив, що наступного року частиною національного проєкту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів. Проєкт уже готовий для розгляду міністерствами та буде презентований найближчим часом. «Тобто, це інвестиції у майбутнє. Під час кризи зазвичай так і роблять для того, щоб можна було розвиватися надалі», - вважає міністр.

За його словами, у МКІП є плани, які необхідно втілювати у життя заради розвитку сфери культури, креативних індустрій та туризму.

Як учора повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики допомагатиме заповідникам збільшити кількість відвідувачів, а також розгляне питання щодо реставрації.