“Велике будівництво” 2.0: Ткаченко показав, які пам'ятки планують відновити

Наступного року частиною національного проєкту "Велике будівництво" стане відновлення 100 культурних об’єктів.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Facebook.

«Наступного року частиною національного проєкту «Велике будівництво» стане відновлення 100 культурних об’єктів. Ми вдячні Президенту за підтримку ініціативи міністерства. Вперше за 30 років незалежності ми реально зможемо відновити історико-культурну спадщину, яка, подекуди, в критичному стані – занедбана й напівзруйнована. Та ці об’єкти є кодом нашої нації. Збереження їхньої автентичності і духу – наша відповідальність, наповнення новим змістом - наш обов’язок перед наступними поколіннями», - наголосив урядовець.

За словами Ткаченка, не тільки це є позитивним сигналом. Відновлення пам’яток також забезпечить сталий розвиток територій громад, прокладе нові туристичні маршрути. Пам’ятки стануть місцевими атракціями, наповняться новими сенсами.

Проєкт готовий для розгляду міністерствами та буде презентований найближчим часом. До переліку увійдуть об’єкти, які об’єднають всю країну, запевнив міністр.

Ткаченко також проілюстрував допис фотографіями деяких пам’яток, які є частиною проєкту «Велике будівництво». Серед них Острозький замок, Рівненська область; Національний художній музей України, м.Київ; Національний історико-культурний заповідник «Качанівка», Чернігівська область; Бережанський замок, Тернопільська область; Оборонні мури м.Жовква, 16-17 ст.ст., Львівська область; Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка, м.Харків; Палац Потоцьких, м.Одеса; Палац Підгорецького замку, 1635 – 1640, 1779 рр., Львівська область; Національний заповідник «Хортиця», Музей історії запорозького козацтва, Запорізька область; Миколаївська астрономічна обсерваторія, одна з найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована 1821 р., Миколаївська область.