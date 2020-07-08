Зеленський анонсував “Велике будівництво” 2.0 - відновлення 100 культурних об’єктів

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року другою частиною програми “Великого будівництва” стане відновлення 100 культурних об’єктів.

Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Цього року ми почали програму “Велике будівництво” й, окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, що наступного року ми не будемо будувати (ці об’єкти — ред.), це - початок. Наступного року в нас є друга частина цієї програми — це 100 культурних об’єктів”, - зазначив Зеленський.

За його словами, таку підтримку насамперед отримають місця, де є історична спадщина, у тому числі й Чернівці.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.