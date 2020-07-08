На Буковині обіцяють відновити цьогоріч до 150 кілометрів доріг

У Чернівецькій області цього року планується відремонтувати та збудувати 50 км місцевих та 70-80 км доріг державного значення.

Про це повідомили Президенту Володимиру Зеленського у ході ознайомлення з перебігом реалізації в регіоні Національної програми «Велике будівництво» на Чернівеччині, інформує пресслужба глави держави.

Як розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, у регіоні проведені й завершені всі тендери щодо відновлення автодоріг.

Зазначається, що в області цього року буде відремонтовано та збудовано 50 км місцевих та 70-80 км доріг державного значення.

«На сьогодні сумарно на державні дороги та дороги місцевого значення в області виділено понад 1 мільярд гривень», – сказав голова ОДА.

У свою чергу Президент наголосив на важливості будівництва доріг в Україні та Чернівецькій області зокрема.

«Коли ще не був Президентом, мені соромно було їздити Україною через якість доріг, яких не було. У цьому році, ви знаєте, понад чотири тисячі кілометрів доріг ми побудуємо. Зараз у процесі», - підкреслив Зеленський.

Президент також зауважив, що Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб за п’ять років досягти в Україні принципово іншого рівня сервісу та якості доріг.

Глава держави також відвідав Рідківську загальноосвітню школу, де оглянув один з класів, малий та великий спортзали.

Володимир Зеленський на Буковині відвідав школу в селі Рідківці Новоселицького району / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

В ОП проінформували, що нині 548 учнів школи навчаються в корпусах, які були збудовані ще наприкінці ХІХ століття. Тож є гостра потреба спорудження нової будівлі навчального закладу.

“Загальна вартість будівництва, яке здійснюється коштом місцевого бюджету та Фонду регіонального розвитку, становить 73,2 млн грн, з них освоєно 50,6 млн грн. Вже побудовано нові корпуси школи, спортзал та відремонтовано дахи; здійснено часткове утеплення фасадів; встановлено всі вікна та зовнішні двері. Ще необхідно виконати внутрішні оздоблювальні роботи, встановити електротехнічне та сантехнічне обладнання тощо. Голова ОДА пообіцяв Володимиру Зеленському завершити ремонтні роботи в навчальному закладі до 1 вересня”, - зауважили в ОП.

Водночас голова Чернівецької ОДА звернувся до Президента з проханням допомогти з фінансуванням будівництва «Лукодрому олімпійської майстерності».

Цей комплекс планують звести в межах реалізації проєкту Президента щодо будівництва спортивних «магнітів» у кожній області. Його орієнтовний бюджет – 43 млн грн. Наразі вже є проєктно-кошторисна документація та ділянка, де можна збудувати комплекс.

«Серед наших спортсменів є чемпіони світу та Європи. Але олімпійці – це не тільки спортсмени, які дуже влучно стріляють з лука. І тому ми вирішили, що в нас гарна спортивна школа, тренери. І ми можемо на прикладі наших лучників виховувати нових олімпійців», – розповів голова Чернівецької ОДА.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.