Зеленський подякував чернівецьким медикам, які “витримали хвилю”

Президент Володимир Зеленський подякував медикам Чернівецької обласної клінічної лікарні за мужність, стійкість і професіоналізм у боротьбі з COVID-19 та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Найскладніша робота, так вийшло в цьому році, випала лікарям нашої країни – боротися з великою хворобою. У такі складні часи ми ще більше розуміємо, наскільки ваша професія важлива для кожного українця, зараз це кожен відчув на собі», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що у “спокійні часи” лікарям не приділяли гідної уваги.

«Зараз ми робимо й будемо робити все, щоб ви були й соціально, і матеріально захищені», – зауважив глава держави.

Зазначається, що Президент високо оцінив рівень роботи лікарів медичного закладу, та нагадав, що Чернівецька область зазнала найпотужнішого удару від COVID-19.

«Коли у деяких областях був «штиль», ніхто не бачив загрози, ходили без масок, без інших засобів захисту від COVID-19, у Чернівецькій області була хвиля, яка зносила все, і ви її витримали», - підкреслив він.

Зеленський подякував лікарям, які зберегли життя українців.

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«Упевнений, що дякуючи вам, я дякую всім лікарям, медсестрам, водіям швидких, які теж допомагали вам боротися з COVID-19. Але розслаблятися не можна. Ця боротьба ще не закінчена, і ми як громадяни України на вас дуже розраховуємо», – наголосив Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 8 липня перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Станом на 8 липня в Україні підтверджено 50 414 випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 807 нових випадків.

Фото: president.gov.ua