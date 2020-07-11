Чорногорія змінила правила в'їзду для туристів з України

Влада Чорногорії уточнила, що туристам з України та Білорусі дозволено в’їзд без карантинних обмежень лише у разі організованого прибуття авіатранспортом.

Про це повідомляє "Балканський оглядач".

"Влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну мешканців України та Білорусі... Відтепер українцям та білорусам дозволено в’їзд у Чорногорію без додаткових обмежень у зв'язку з епідемією COVID-19 лише у випадку організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, це означає, що в авіапасажирів рейсів з України та Білорусі наявності тесту на коронавірус не вимагається, тоді як мандрівникам, що прямують до Чорногорії наземним транспортом, потрібно мати свіжий (зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону) тест із негативним результатом.

У Посольстві України у Чорногорії підкреслили, що у зв'язку з ухваленим напередодні рішенням хорватської сторони про обов'язковість негативного ПЛР-тесту при в‘їзді в країну з туристичною метою, «зеленого транзитного коридору» вже не існує, і для транзитного проїзду Хорватією в Чорногорію тест є необхідним.

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Як повідомлялося, 8 липня Інститут громадського здоров’я Чорногорії включив Україну до "зеленого" списку країн, що означало, що українські туристи не мають проходити медичне тестування перед поїздкою.

У ніч проти 11 липня Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема й України. Водночас для туристів, осіб, які їдуть у Хорватію з іншою діловою метою та заради навчання, самоізоляція не потрібна за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, не давнішого за 48 годин (рахуючи від часу забору матеріалу для дослідження до прибуття на прикордонний перехід).