Протести в Сербії переросли в масові сутички з поліцією

У Сербії четвертий день поспіль проходять антиурядові демонстрації, а у Белграді відбулися сутички між демонстрантами та поліцією.

Про це повідомляє видання N1.

Активісти кидали в поліціянтів каміння, пляшки, фаєри. Поліція спочатку не реагувала на ці дії та захищалася щитами, але згодом таки випустила сльозогінний газ і почала розгін демонстрантів. Кількох людей заарештували.

Читайте також: У столиці Сербії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Групи найбільш агресивних демонстрантів-націоналістів, які тікали від поліції, перегрупувалися далі від поліції, і почалися нові атаки. Також повідомляється про щонайменше два випадки нападів на журналістів.

Масові акції проходять попри заборону уряду на проведення зібрань більш як десять осіб.

Нагадаємо: заворушення в Белграді спалахнули після повідомлення про можливе введення в місті комендантської години на тлі спалаху COVID-19. Найбільш радикально налаштовані протестувальники спробували взяти штурмом парламент країни, і їм це вдалося. Для придушення протестів правоохоронці використали сльозогінний газ.

Фото: Tanjug/Zoran Žestić