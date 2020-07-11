Протести в Сербії переросли в масові сутички з поліцією
Про це повідомляє видання N1.
Активісти кидали в поліціянтів каміння, пляшки, фаєри. Поліція спочатку не реагувала на ці дії та захищалася щитами, але згодом таки випустила сльозогінний газ і почала розгін демонстрантів. Кількох людей заарештували.
Групи найбільш агресивних демонстрантів-націоналістів, які тікали від поліції, перегрупувалися далі від поліції, і почалися нові атаки. Також повідомляється про щонайменше два випадки нападів на журналістів.
Масові акції проходять попри заборону уряду на проведення зібрань більш як десять осіб.
Нагадаємо: заворушення в Белграді спалахнули після повідомлення про можливе введення в місті комендантської години на тлі спалаху COVID-19. Найбільш радикально налаштовані протестувальники спробували взяти штурмом парламент країни, і їм це вдалося. Для придушення протестів правоохоронці використали сльозогінний газ.
Фото: Tanjug/Zoran Žestić