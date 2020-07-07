Коронавірус повернувся: Чорногорія посилює карантин

Чорногорія, котра на початку літа заявила про звільнення від коронавірусу, наразі починає відновлювати карантинні обмеження у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє RTCG.

«Протягом 7 наступних днів заклади громадського харчування працюватимуть лише до опівночі, а всі дитсадки буде закрито. Таке рішення було прийнято Національним координаційним органом щодо інфекційних хвороб, який прийняв і нові обмежувальні заходи як окремо для північної частини Чорногорії, так і для всієї території країни», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, усі державні та приватні дитсадки йдуть на карантин. Бізнесу і державним органам рекомендовано перевести працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо.

Вже у третьому муніципалітеті північного регіону – Плевлі, на додачу до Бєло Полє та Беране, запроваджують жорсткіші обмеження.

Буде заборонено збиратися групами понад двоє осіб на відкритому громадському місці, крім членів родини, що живуть разом, або «осіб, які виконують регулярні робочі завдання». Це ж правило поширюється на легкові авто. Збиратися вдома у друзів чи родичів також заборонено.

Забороняють богослужіння з вірянами. Маски обов'язкові у всіх громадських місцях.

Крім того, Чорногорія запроваджує обов’язковий карантин під наглядом для осіб, які прибувають із Сербії.

«Кількість активних випадків в Республіці Сербія, особливо в районі вздовж кордону з Чорногорією, вимагає найжорсткішого епідеміологічного нагляду. Тому осіб, які в'їжджають до Чорногорії з Республіки Сербія, не буде відправлено на домашню самоізоляцію, а виключно на карантин у приміщеннях, призначених державою для цього заходу», - йдеться у рішенні Національного координаційного органу.

На початку червня Чорногорія із 620-тисячним населенням оголосила про перемогу над коронавірусом на всій своїй території. Проте протягом останнього місяця кількість заражених знову почала зростати – станом на 7 липня ця цифра складає 841.

За даними Worldometer, у світі виявлено 11 764 563 випадки зараження коронавірусом, зокрема 541 242 летальні, одужало 6 758 611 людей.