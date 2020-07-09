На Прикарпатті стартував міжнародний проєкт, присвячений бойківській спадщині й туризму

На Прикарпатті розпочався українсько-польський проєкт "Ворота в Центральні Горгани: міжкультурний діалог на польсько-українському прикордонні".

Про це повідомив голова Брошнів-Осадської ОТГ Назарій Іванів у Facebook.

"Сьогодні підписав тристоронню Партнерську угоду між Брошнів-Осадською ОТГ, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Вищою державною професійною школою м. Хелм (Республіка Польща) в рамках Грантової угоди між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Міністерством інвестицій і розвитку Республіки Польщі щодо проєкту "Ворота в Центральні Горгани: міжкультурний діалог на польсько-українському прикордонні" в рамках програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014-2020", – повідомив Іванів.

За його інформацією, грант буде спрямований на розвиток туризму не тільки Брошнів-Осадської ОТГ, але й цілого Рожнятівського району.

"Проєкт розрахований на рік і передбачає проведення низки заходів, націлених на міжнародну промоцію бойківської спадщини області, дослідження та популяризацію туристичного потенціалу Рожнятівщини", – зазначив Іванів.

Бойки, самоназва: верховинці, горальці, підгіряни – етнографічна група українців, що живуть на північних і південних схилах Карпат (Бойківщина) від річок Лімниця й Тересва на сході до річок Уж і Ослава на заході. В Україні розселені в гірських районах Українських Карпат і Прикарпатті. Бойки зберегли багато старовинних звичаїв і обрядів. Основні галузі традиційного господарства бойків – гірське скотарство та землеробство, лісові промисли та солеваріння, ремесла та художні промисли. В сучасних умовах бойки займаються переважно землеробством і тваринництвом, працюють на лісо- і нафторозробках, розвинені художні промисли, є курортна галузь.