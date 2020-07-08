На Прикарпатті з’явиться друге містечко "гуцульських гобітів"

У Косові, що на Івано-Франківщині, спорудять нове екологічне казкове містечко з фільму "Володар перснів" – Гобітленд.

Про це повідомив один із авторів проєкту Андрій Боєчко на своїй сторінці в Facebook.

"Прийняли рішення про початок будівництва другого казкового містечка. Дуже довго обирав локацію. Косів і Рахів – саме в цих містах ми планували будувати нові поселення, однак природа внесла певні корективи. Повені в Верховині, зсуви і катаклізми, з якими ми досі не впоралися, показали, що найперше, що ми маємо враховувати при виборі місця, – це безпека мешканців. Рахів і Верховина постраждали від природного лиха набагато більше, ніж Косів. Під Косовом, де ми знайшли чудову локацію, зсувів не було. Там пологі схили, листвені дерева і повна безпека" , – написав Боєчко.

За його словами, обрана для нового казкового містечка місцевість дуже схожа на зображену в фільмі "Володар перснів". Поряд тече невеличка річка, є ставок і власна електрична підстанція.

Як зауважив Боєчко, Косів – чудове старовинне містечко біля підніжжя Карпат, тут є гірськолижний курорт, знаменитий водоспад Гук, багато музеїв, готелів і ресторанчиків. Це центр народного мистецтва Гуцульщини. Крім цього, Косівщину ще за Австро-Угорщини та Польщі вважали "цілющим" краєм. Тут лікували легеневі захворювання, працювало кілька санаторіїв та пансіонатів.

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Головною перевагою косівського Гобітленда на противагу верховинському Гобітхілу автори проєкту називають транспортні розв’язки та нові дороги.

"Наша локація рівновіддалена від трьох районних центрів Прикарпаття – Снятина, Коломиї і Верховини, та від двох обласних центрів – Івано-Франківська та Чернівців. До поліклініки і магазинчиків – менше кілометра. До гірськолижної траси – десять хвилин їзди на авто", – зауважив Боєчко.

На території Гобітленда в Косові обіцяють, крім традиційних будиночків гобітів, побудувати 3-4 споруди на деревах, кілька купольних та кам’яних будівель, а ще – звести повноцінну кінну базу, облаштувати форелеві озера. Загалом у містечку буде 25-30 хатинок. Розглядають і можливість створити копальня гномів, а також невеликий зоопарк. На території, оточеній дубовим лісом, планують вирощувати овочі, фрукти, ягоди, а перед будиночками висадити чимало квітів і кущів.

До дестинації буде прокладено асфальтовану дорогу, тож локація має бути зручною для відвідувачів із дітьми й людей старшого віку.

"До Гобітхіла доводиться 500-600 метрів підніматися в гору, до Гобітленда буде прокладено асфальт. Людям старшого віку і родинам з маленькими дітьми тут, в Косові, буде комфортніше і безпечніше", – підкреслив Боєчко.

Водночас, за його словами, Гобітленд поступатиметься гірському Гобітхілу краєвидами, адже панорама містечка "гуцульських гобітів" у Косові буде "бідніша" – гори починаються за кілометр-півтора.

Роботи зі спорудження нового казкового містечка стартують наступного тижня – тоді почнуть очищати територію від зарослів. До кінця осені організатори планують спорудити щонайменше 10 будиночків.

За інформацією Андрія Боєчка, реалізація такого ж проєкту в Рахові поки ставиться на паузу через останні природні катаклізми. Однак вона обов’язково продовжиться згодом.

Як повідомляв Укрінформ, казкове містечко Гобітхіл у Верховинському районі почали будувати наприкінці 2019 року. Наразі на новій туристичній локації завершили будівництво другої черги. Третю планують розпочати восени.

Гобітхіл прагне поєднати казку з реальною Гуцульщиною. Містечко матиме свій герб, гімн, митницю, військо, суд, жандармерію, пресу і навіть пошту. Тут постійно працюватимуть спортивні та туристичні інструктори, колиба, санна та лижна траси, траса для зорба, тарзанка і багато інших атракцій для дітей. Окремою окрасою містечка стане озеро з форелями та осетрами.

Будувати казкове містечко вирішили після ухвалення державної програми розвитку Карпат.