На Прикарпатті визначили вартість квитків на "Скелі Довбуша"

В Івано-Франківській області лісівники визначили вартість вхідного квитка для туристів, які відвідують пам’ятку природи "Скелі Довбуша". Кошти скерують на охоронні заходи.

Про це повідомляє Болехівське лісове господарство на сторінці у Facebook.

"У весняно-літній період збільшується потік відвідувачів до пам’ятки природи "Скелі Довбуша", що викликає зі сторони Болехівського лісгоспу посилення охорони пам’ятки природи, зокрема – догляд та покращення стану території ландшафтного парку, встановлення місць відпочинку, шлагбаумів, інформаційних щитів, прибирання території та вивезення сміття, ремонт лісової дороги від пропускного пункту. Для часткового відшкодування цих витрат по підприємству видано наказ про встановлені тарифи для відвідувачів", – йдеться в повідомленні.

У наказі зазначається, що вартість квитка для одного туриста становитиме 10 грн. Охочим розвести вогнище або розкласти намет на території лісгоспу доведеться доплатити 30 грн. Дітям до 7 років та ветеранам АТО мандрівки на "Скелі Довбуша" будуть безкоштовними. Окрема вартість квитка встановлена для туристів, які заїдуть на автобусах та автомобілях.

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Скелі Довбуша – скельно-печерний комплекс, унікальна пам’ятка історії та природи. Вона розташована за 3 км від села Бубнища (Болехівська міськрада, Івано-Франківська область), в урочищі Бубнище. Це – скелясті виступи пісковиків заввишки до 80 м, що утворилися понад 70 млн років тому на дні палеогенового моря. Кам’яний лабіринт завширшки 200 м тягнеться серед буково-смерекового лісу зі сходу на захід майже на 1 км. За переказами, у XVII–XVIII ст. тут таборували опришки, які використовували печери як сховище.