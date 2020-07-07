Карантинне літо у Карпатах: чи приїхали туристи

Представники туристичної галузі Карпатського регіону скаржаться на суттєве скорочення кількості відпочивальників через карантинні обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомила кореспонденту Укрінформу керівниця проєкту "Полонина Перці", що втілюється на Івано-Франківщині, цьогоріч цю дестинацію відвідало на 40% менше мандрівників, ніж торік.

"Туристів зараз менше через карантин. Хотілося б, щоб нас відвідували більше людей, тому що є можливість приймати багато (туристів – ред.) на свіжому повітрі, проводити анімаційні заходи. Зараз у Карпати не їздять тури вихідного дня. Торік у нас кожен день був розписаний – щодня нас відвідували 5-10 автобусів Neoplan, один такий автобус – це щонайменше 50 гостей. Цьогоріч приїжджають тільки люди на власному авто, відповідно, кількість туристів зменшилася неймовірно – на відсотків 40", – зазначила Грещук.

Однак, за її словами, місцеві не втрачають сподівання на те, що липень, серпень та вересень будуть більш плідними в плані туризму. "Дороги є, погода гарна, а туристів мало – тож запрошуємо в Карпати", – додала Грещук.

Зокрема, охочих відправитися в подорож кличуть на полонини, де можна послухати запальні карпатські мелодії у виконанні місцевих музиків, познайомитися з карпатською кухнею, спробувати себе в ролі рибалки, "поспілкуватися" зі свійськими тваринами.

Туристи, які все ж наважилися вирушити на відпочинок до Карпат, не шкодують про своє рішення. Зазначають, що їм до вподоби місцевий колорит.

"Дотримуємося максимально карантинних обмежень – і все. Скрізь відкрито, всі в масках ходять", – розповів мандрівник із Луцька Юрій.

Як повідомляв Укрінформ, Держтуризм запустив проєкт з промотування внутрішнього туризму в Україні під назвою "Мандруй Україною". Мета ініціативи – поінформувати громадян України про можливості відпочинку всередині країни та розповісти про менш відомі, але цікаві місця.

У країні до 31 липня діє адаптивний карантин через пандемію коронавірусу. Тобто місцева влада може пом’якшувати чи посилювати обмежувальні заходи залежно від епідемічної ситуації.

Крім того, на туризм у Карпатах негативно вплинула червнева негода. Однак зараз туристичні локації регіону доступні для мандрівників.