Донецький краєзнавчий музей у Краматорську знову приймає туристів

У Краматорську у вівторок, 7 липня, Донецький обласний краєзнавчий музей відчиняє свої двері для відвідувачів після карантинної перерви через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили в пресслужбі закладу.

"З 7 липня Донецький обласний краєзнавчий музей у Краматорську поступово береться до роботи. Ми відкриті з вівторка по п'ятницю з 10:00 до 17:00. Перерва з 12:00 до 12:45", – йдеться в повідомленні.

У музеї зауважили, що вхід цього тижня буде безкоштовний. Потрапити всередину закладу зможуть лише відвідувачі у масках, групами на більше, ніж п'ятеро осіб.

Наразі в Донецькому обласному краєзнавчому музеї діють дві виставки: "Медицина першої половини ХХ ст. Історія однієї лікарської династії" та "Людина в просторі степу: доба каменю, доба бронзи".

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Для довідки. Донецький обласний краєзнавчий музей (ДОКМ) було створено 1924 року завдяки ініціаторам-ентузіастам, які мріяли про музей власного краю.

Він був одним зі значущих науково-дослідних, культурно-освітніх, виставкових та видавничих центрів всієї України. Станом на 2014 рік фонди музею налічували близько 150 тис. одиниць зберігання, експозиційні площі – понад 7 тис. кв. м.

Через бойові дії у Донецькій області та російську окупацію майже всі фонди ДОКМу наразі втрачені. На території, підконтрольній Україні, працюють три відділи музею: Меморіальний музей-садиба В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа, Музей С. Прокоф’єва, Великоанадольський музей лісу – на основі яких наприкінці серпня 2016 року було перереєстровано Донецький обласний краєзнавчий музей у м. Краматорськ. Розташований заклад на вулиці Академічна, 84.

Фото: @dokmuseum