Новий музей Харкова знайомитиме з роботою судекспертів

У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса відкрили науково-ужитковий музей.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, в закладі зібрані експонати, що ілюструють роботу вчених НДІ.

Так, один зі стендів присвячений історії з картиною, яка продавалася як робота учня художника Івана Айвазовського. Свого часу фахівці інституту довели, що це підробка, позаяк підпис був зроблений пізніше імовірного віку полотна. Другий стенд описує історію підпису на листі Наполеона Бонапарта. Експерти НДІ попросили зразки почерку імператора Франції тоді ще у Ленінградському університеті та Сорбонні й довели, що підпис дійсно належить імператорові.

Також у музеї є сучасні експонати – макети вибухів на військовому арсеналі в Балаклії та резонансного ДТП на вул. Сумській. Крім того, представлені зразки роботи лабораторій, зокрема, досліджень дорогоцінних каменів, наркотичних речовин, медалей, ігрових автоматів тощо.

Відкриття науково-ужиткового музею приурочили до Дня судового експерта України, який відзначався 4 липня.

Для довідки. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса бере початок з 1923 року, коли в Харкові було створено Кабінет науково-судової експертизи, який очолив вчений. За його ініціативою 1925 року Кабінет був реорганізований в Інститут науково-судової експертизи, і Микола Бокаріус став його беззмінним керівником.

Сьогодні Інститут ім. Бокаріуса проводить близько 70 видів експертних досліджень, зокрема унікальні, які виконуються тільки в цьому НДІ. Це дослідження технічної експлуатації електрообладнання, дорожньо-технічні дослідження та ін. За останні п'ять років інститут виконав понад 60 тис. експертиз, з яких майже половина - у кримінальних справах.

Фото: Харківський вимір