На Полтавщині облаштовують етносело "Гончарія"

У Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, що на Полтавщині, з’явиться новий підрозділ – етносело "Гончарія" в Малих Будищах.

Про це повідомляє пресслужба закладу в Facebook.

"Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному активно працює над створенням нового, унікального, надзвичайно цікавого, історичного з елементами краєзнавства музейного підрозділу – Музею малобудищанського гончарства (Етносело "Гончарія"). Музей знаходиться на території одного з найбільших гончарних осередків опішненського гончарного району в селі Малі Будища", – йдеться в повідомленні.

За проєктом, територія музею відтворюватиме дворище гончаря кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Основна частина експозиції буде представлена у двох будівлях. У першій – гончарні осередки Малих Будищ, Глинська, Хижняківки, Лазьків, Безруків, Старих Млинів (гончарні вироби, ескізи гончарських мальовок, епістолярна спадщина, фотодокументи, фото, вироби з дерева тощо). У другій – відтворено інтер’єр житла гончаря кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Крім оглядової екскурсії, відвідувачі зможуть узяти участь у різних процесах гончарного виробництва: добуванні глини, приготуванні її до роботи, гончарюванні, ліпленні, декоруванні, випалюванні.

Музейники запевнили, що будуть створені максимальні умови, щоб відвідувачі не лише ознайомилися, а й поринули в побут гончарів минулого й позаминулого століть.