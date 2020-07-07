На Житомирщині просто неба експонують майже півтори сотні ляльок-мотанок

У селищі міського типу Любар, що на Житомирщині, до свята Івана Купала просто неба влаштували виставку ляльок-мотанок "Доторкнись до дива", де зібрали майже півтори сотні експонатів різних розмірів.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила начальник відділу культури, туризму та організаційно-масової роботи Любарської селищної ради Ніна Сторожук.

"Наша виставка "Доторкнись до дива" приурочена до свята Івана Купала і триває у центрі Любара на площі Незалежності. Тут зібрано 47 великих ляльок, 94 малі й ще є три заввишки 1,7 метра та три – по метру", – зауважила Сторожук.

За її словами, збирати експонати допомагали працівники сільських бібліотек та будинків культури. Частина ляльок-мотанок – це їхні вироби, а інші виготовили місцеві майстри.

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Сторожук додала, що виставка розпочалася 6 липня і триває сьогодні, 7 липня. Через несприятливі погодні умови нині її експонуватимуть у фойє районного будинку культури. Натомість, якщо 8 липня не буде дощу, ляльки-мотанки покажуть жителям та гостям Любара на площі Незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні християни східного обряду святкують Різдво Предтечі і Хрестителя Господня Іоанна, яке в народній традиції стало святом Івана Купала.

Фото: lubarska-gromada.gov.ua