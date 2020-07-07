У Львові розпочалися Дні реставрації

Від 6 до 17 липня у Львові реставратори проведуть майстер-класи з відновлення історичних дверей та вікон - спеціальну альтанку для роботи облаштували у Бернардинському дворику.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили організатори заходу з ЛКП «Бюро спадщини».

«Виникає потреба у великій кількості майстрів. Власне, аби показати столярам, як відбувається процес реставрації, надати більше інформації мешканцям, як доглядати за брамами та вікнами, ми організовуємо такі семінари», - зазначив керівник ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

З 2009 по 2017 рік у Львові діяла програма співпраці міської ради і німецьких фахівців, у межах цього проєкту низка столярів пройшли майстер-класи від європейських реставраторів. А з 2018 року започаткували ЛКП «Бюро спадщини», яке самостійно займається реставрацією вікон та брам.

Дні реставрації у Львові / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Під час майстер-класу всі охочі можуть побачити, як відбувається процес, взяти в руки інструменти і спробувати, щоб зрозуміти, чи реставрація це дійсно їхнє покликання.

За словами організаторів, карантинні обмеження не дали можливості зібрати велику кількість реставраторів, які могли б у реальному часі отримати кваліфіковані консультації фахівців щодо догляду за історичною столяркою.

Ростислав Малецький, столяр і реставратор з багаторічним стажем зазначає: «Зараз у місті реставрація на дуже низькому рівні, і є великий пласт незроблених робіт. Постійно щось робиться, здається, але це крапля в морі. Треба передавати досвід, аби вчилися, аби створювалася конкуренція».

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За два тижні майстри виконають основні реставраційні роботи з відновлення брами та вікна, яким понад 100 років. Функціональність як дверей, так і віконної рами майже збережені, але повністю знищено деталі декору. Завдання майстрів зробити так, щоб усі елементи відповідали історичній добі, коли їх було виготовлено.

Також у межах Днів реставрації для мешканців і гостей Львова проведуть екскурсії відновленими пам'ятками міста. Зокрема, покажуть відреставровані нагробки Личаківського цвинтаря, церкву Св. Миколая та Гарнізонний храм.