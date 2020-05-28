У Калуші презентували проєкт реконструкції ратуші

У Калуші Івано-Франківської області показали, який вигляд після запланованої дворічної реставрації матиме міська ратуша, що кілька років тому майже повністю згоріла.

Про це повідомляє Калуська міська рада.

"До 583-ї річниці першої писемної згадки про Калуш у Краєзнавчому музеї Калущини презентували проєкт реконструкції міської ратуші. Відновлення ратуші є надзвичайно важливим питанням для міста. Культурна спадщина Калуша – це те, що варто цінувати, підтримувати, зберігати та розвивати", – йдеться в повідомленні.

За інформацією, перші будівельні роботи для реконструкції споруди планують розпочати наступного року. Вони триватимуть не менше двох років. Вартість проєкту становить понад 40 млн грн.

Відповідно до проєкту, ратуша збереже автентичний вигляд. Водночас до будівлі приєднають адміністративні споруди, де розмістяться апарати міської ради та виконкому, зали засідань, ЦНАП та управління.

Калуська ратуша — приміщення, де засідав магістрат міста Калуша, пам’ятка культури місцевого значення. Побудована ратуша на початку XX ст. Це була невелика споруда з оригінальною кутовою вежею, нагорі якої був годинник із циферблатами на чотири сторони. За радянських часів у ратуші розміщувалися адміністративні установи. 23 липня 2013 року Калуська ратуша згоріла. Нині від ратуші залишилися тільки частина фасаду й вежа з годинником.

Фото: kalushcity.if.ua