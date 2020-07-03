Кулеба підтвердив, що Туреччина серйозно ставиться до безпеки туристів в умовах пандемії
Про це він заявив на спільній пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я сьогодні прилетів літаком, яким летіли українські туристи. ... З того навіть, що я побачив сьогодні, то дійсно в Туреччині, тут, в Анталії, вживаються найсерйозніші заходи безпеки, щоб уберегти туристів від зараження. Я можна сказати, на собі це перевірив», - сказав Кулеба.
Він зауважив, що в умовах пандемії міністри закордонних справ багатьох країн мали дуже травматичний досвід евакуації свої громадян з місць відпочинку, який не хотілося б повторювати.
У цьому контексті глава МЗС акцентував, що у переговорах про відкриття інших країн для наших туристів Україна орієнтується лише на один критерій – їхня безпека у країні та у місці їхнього відпочинку.
Він подякував Туреччині за ті заходи, яких вона вживає для убезпечення відпочивальників.
«Ми очікуємо такої ж політики від будь-якої іншої країни, яка готова приймати українських туристів в умовах пандемії», - зазначив глава МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 липня відвідує з візитом Турецьку Республіку на запрошення очільника турецького зовнішньополітичного відомства Мевлюта Чавушоглу.