Кулеба підтвердив, що Туреччина серйозно ставиться до безпеки туристів в умовах пандемії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що у Туреччині вживають дуже серйозних заходів безпеки, щоб уберегти туристів від зараження коронавірусом.

Про це він заявив на спільній пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сьогодні прилетів літаком, яким летіли українські туристи. ... З того навіть, що я побачив сьогодні, то дійсно в Туреччині, тут, в Анталії, вживаються найсерйозніші заходи безпеки, щоб уберегти туристів від зараження. Я можна сказати, на собі це перевірив», - сказав Кулеба.

Він зауважив, що в умовах пандемії міністри закордонних справ багатьох країн мали дуже травматичний досвід евакуації свої громадян з місць відпочинку, який не хотілося б повторювати.

У цьому контексті глава МЗС акцентував, що у переговорах про відкриття інших країн для наших туристів Україна орієнтується лише на один критерій – їхня безпека у країні та у місці їхнього відпочинку.

Він подякував Туреччині за ті заходи, яких вона вживає для убезпечення відпочивальників.

«Ми очікуємо такої ж політики від будь-якої іншої країни, яка готова приймати українських туристів в умовах пандемії», - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 3-4 липня відвідує з візитом Турецьку Республіку на запрошення очільника турецького зовнішньополітичного відомства Мевлюта Чавушоглу.