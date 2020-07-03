Київ і Анкара мають потенціал до подвоєння товарообігу - Чавушоглу

Україна та Туреччина демонструють рішучість щодо підписання Угоди про ЗВТ та мають потенціал до подвоєння товарообігу.

Про це на спільній пресконференції за результатами зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сказав його турецький колега Мевлют Чавушоглу.

«Наш товарообіг на рівні близько 5 млрд доларів, ми можемо його подвоїти і маємо для цього достатньо потенціалу», - зауважив міністр.

Він підкреслив, що робота триває та обидві сторони демонструють рішучість щодо її підписання.

Щодо співпраці у сфері туризму, міністр наголосив на тому, що Туреччина забезпечила виняткові заходи безпеки для прийому туристів в умовах пандемії коронавірусу й очікує на туристів з України.

«Ми готові приймати у себе українських туристів, все підготовлено для цього, вжито всіх заходів для безпечного відпочинку… Після пандемії одними з перших в країну прибули туристи з України… У попередні роки чисельність туристів з України постійно зростала, пандемія дещо змінила статистику. Маємо надію, що в найближчий період ці показники вийдуть на попередній рівень», - сказав Чавушоглу.

За його словами, для Туреччини Україна - це не лише сусідня країна, це друг і стратегічний партнер.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України відвідує Туреччину з дводенним візитом. Сьогодні в Анталії відбулося Восьме засідання Спільної групи стратегічного планування та двосторонні переговори міністрів віч-на-віч.