Анталія готова приймати туристів з України – губернатор

Губернатор Анталії Ерсін Язиджи та посол України в Туреччині Андрій Сибіга обговорили підготовку та початок туристичного сезону, посилення безпекових заходів в умовах світової пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«З України вже прибули перші літаки та близько тисячі туристів, очікуємо на динаміку та зростання цих показників та готові до приймання туристів. Із нашого боку було вжито всіх заходів для безпечного відпочинку. Останні 10 днів перед початком сезону ми здійснювали перевірки готелів і готові приймати туристів», – сказав Язиджи.

Він нагадав, що за весь час пандемії в Анталії – провінції із населенням близько 2,5 млн людей було зафіксовано мінімальну кількість випадків (близько 600) інфікування та смертності, як порівняти із показниками в інших регіонах.

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У свою чергу посол Сибіга нагадав, що торік Туреччину відвідали майже 1,5 млн туристів з України.

«Турецька провінція Анталія – найулюбленіший для українського туриста регіон. Цьогоріч можу із впевненістю сказати, що регіон готовий приймати туристів, забезпечуючи всі заходи для безпечного відпочинку в умовах коронавірусу», – наголосив Сибіга.

Щодо співпраці у сфері бізнесу, губернатор Язиджи розповів, що провінція Анталія відома не лише своїми туристичними принадами, а й сільським господарством, зокрема рослинництвом. З регіону до України постачають фрукти та овочі.

А посол України в Туреччині поінформував про присутність українського бізнесу в регіоні.

Зустріч відбулася напередодні візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Туреччини та засідання 8-го засідання Спільної групи стратегічного планування між Україною та Туреччиною, яке сьогодні відбудеться в Анталії.

Фото Ольги Будник