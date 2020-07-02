Краєзнавчий музей у Радомишлі відновив роботу – показує нові експонати

Радомишльський народний краєзнавчий музей, що на Житомирщині, 1 липня відновив свою роботу в умовах адаптивного карантину і пропонує відвідувачам близько 20 нових експонатів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора музею Сергій Галицький.

«З 1 липня музей відновив свою роботу і в перший день у ньому вже були відвідувачі. У нас з’явилося близько 20 нових експонатів. Біля Повстанського хутора (громадський культурний простір – ред.), коли обміліла річка Тетерів, серед каміння я знайшов жорна, які доставили у музей. Місцевий житель передав дубову борону, яка в нього дуже давно зберігалася. Крім того, музей отримав знаряддя для розтирання зерна, що датується періодом до нашої ери. Це маленькі камінчики, які поміщаються в руку», – зазначив Галицький.

Крім того, ще один місцевий житель передав радомишльському музею два цінні експонати – срібник Володимира (монету) XI століття і монету VII-VIII століття з данського міста Хедебю, що було торговим центром вікінгів.

На карантині в музеї з’явилися артефакти періоду Першої світової війни та Української революції 1917-1922 років, а також військова форма вояка УПА, радянського та німецького солдатів. Є там і фотокамери 1930-1950-х років.

Як додав Галицький, у музеї відтворили кабінет НКВД із автентичним столом та лампою, яка світиться й нині.

Нещодавно на музеї встановили інформаційну дошку з QR-кодом, що передбачає 3D-тур і аудіогід. Дошку українською, англійською мовами та шрифтом Брайля музей отримав від обласного туристичного інформаційного центру.

Фото надані Сергієм Галицьким