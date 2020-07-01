У Новограді-Волинському туристам пропонують релакс-екскурсію «До старого млина»

У місті Новоград-Волинський, що на Житомирщині, створили релакс-екскурсію для туристів «До старого млина», що проходить мальовничим берегом річки Случ.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила її розробниця спеціаліст з питань туризму відділу культури і туризму Новоград-Волинської міської ради Юлія Петренко.

«Маршрут «До старого млина» я розробила нещодавно. У центрі Новограда-Волинського залишилося мало споруд, якими ми могли б вразити туристів. У нас дуже гарна природа, річка Случ і всю історію нашого міста можна розповісти, йдучи її берегом. «До старого млина» – це релакс-екскурсія, де не їздять машини, немає шуму та пилу, а навколо природа, краєвиди, співають птахи, літають метелики», – зазначила Петренко.

За її словами, екскурсія розпочинається біля пішохідного мосту і проходить правим берегом річки Случ.

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Перша зупинка запланована навпроти фортеці кінця XVI століття. Далі маршрут проходить повз пам’ятку архітектури – будинок поміщика Бориса Мезенцева, де росте 300-річний дуб. Потім туристи побачать костел парафії Воздвиження Хреста Господнього, а також місце, де річка Смолка впадає у Случ. Останній пункт маршруту – старий млин ХІХ століття, навколо якого розгортаються мальовничі пейзажі.

Екскурсовод зауважує, що туристам доведеться пройти в обидва боки 12 км, що займає 6 годин із відпочинком.

Як зауважила Петренко, релакс-екскурсія підійде людям із великих міст, які хочуть відпочити від шуму та метушні.

Загалом у Новограді-Волинському туристам пропонують 8 тематичних екскурсій.

Фото: wikipedia.org