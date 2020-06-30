У бункері Херсонської ОДА відкрили музей

Раритетні експонати зможуть побачити всі охочі в музеї, який відкрили в бункері Херсонської облдержадміністрації.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Раритетні телефонні апарати та апарати для селекторного зв’язку, меблі, друкарські машинки та радіоприймачі після зняття карантинних обмежень зможуть побачити всі охочі у Музеї влади, який сьогодні відкрили у підземному бункері облдержадміністрації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частина приміщення, яке під час зведення адміністративної споруди облаштували для укриття на випадок ядерного удару, відтепер виконуватиме інформаційно-просвітницьку функцію – знайомитиме з історією області від моменту її створення.

Читайте також: У Рівному проведуть фестиваль прадавніх човнів «Беззаперечна цінність експонатів цього музею в тому, що вони розповідають про різні етапи розвитку нашої рідної Херсонщини, її безмежний потенціал та майбутнє, яке ми сьогодні створюємо разом», – зауважив під час відкриття голова облдержадміністрації Юрій Гусєв.

Як експерт до створення розміщеної у декількох кімнатах експозиції долучився ексголова облдержадміністрації та обласної ради Михайло Кушнеренко, який є безпосереднім учасником багатьох знакових для області подій. Також розробкою експозицій та екскурсійної програми займалися спеціалісти обласного краєзнавчого музею.

Зазначається, що нинішнє наповнення музею не остаточне. В облдержадміністрації уже запланували надати експозиції «людського обличчя», доповнивши її інформацією щодо особистостей, які керували Херсонщиною впродовж усього часу. Крім того, до кінця року тут мають з’явитися дві нові експозиції, тематичне наповнення яких поки що тримають у секреті.

Фото: Херсонська ОДА