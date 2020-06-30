У Рівному проведуть фестиваль прадавніх човнів

На озері Басів Кут, що в Рівному, ентузіасти готуються до проведення 11-12 липня першого реконструкторського фестивалю прадавніх човнів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів організатор заходу, відомий рівненський мандрівник, ініціатор будівництва човна вікінгів Юрій Ойцюсь.

«Такий фестиваль вирішили провести вперше. Щоправда, через відомі причини подія відбуватиметься в онлайн-режимі для перегляду усіх охочих. Прямі трансляції триватимуть у соцмережі та на місцевому телеканалі. Одразу ж зауважу, що, на жаль, територія проведення фестивалю буде недоступна для сторонніх відвідувачів. Щоправда, зафіксувати перебіг фестивалю ми запрошуємо журналістів», – зазначив Ойцюсь.

За його словами, передбачається, що до Рівного прибудуть зі своїми човнами ентузіасти історичної реконструкції з Київської, Чернівецької, Чернігівської, Житомирської областей.

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Під час фестивалю відбудеться видовищний парад човнів, після якого розпочнуться змагання на воді, реконструктори влаштують перегони під вітрилами та на веслах.

Триватиме дійство два дні – 11 та 12 липня – на Басівкутському водосховищі біля підніжжя давньоруського городища Оствиця.

Як повідомляв Укрінформ, торік у Рівному біля обласного краєзнавчого музею група ентузіастів збудувала точну копію 9-метрового вузького дерев’яного човна вікінгів. Плавзасіб спустили на воду озера Басів Кут у Рівному.

За словами ініціатора задуму Юрія Ойцюся, це початок масштабного проєкту – створення біля підніжжя древнього городища, поблизу озера Басів Кут, етнографічного комплексу музею-скансену "Городище Оствиця".

Оскільки Рівне, яке має прадавню історію, не може похвалитися багатою збереженою архітектурою, ставка робитиметься саме на історичну реконструкцію.

Фото: Юрій Ойцюсь