У Рівному облаштовують історичний парк просто неба

«Городище Оствиця» – така назва історичного парку, який просто неба створюють у Рівному.

Про це повідомляє 5.ua.

«Історичний парк просто неба створюють у Рівному. Відтворюють давньоруське городище, яке в ХІ-ХІІ століттях існувало на лівому березі озера Басів Кут. Зараз реконструктори взялися облаштовувати територію. Розчистили та укріпили берег, будують човни, на черзі зведення будиночків», – йдеться в повідомленні.

Один із ініціаторів проєкту з відновлення прадавнього городища на лівому березі озера Басів Кут Юрій Ойцюсь розповідає, що нині він разом з однодумцями взявся за прибирання ділянки, на якій збудують копію давньоруського поселення ХІ-ХІІ століття.

Упорядковувати території почали ще в лютому. Тоді розчистили чагарники, прибрали сміття, укріпили берег.

Назва парку – «Городище Оствиця», бо саме так у давнину називалась річка Устя, яка впадає в озеро Басів Кут. Ідея створити його неподалік водойми виникла з десяток років тому. Ентузіасти почали з прадавнього човна вікінгів.

Читайте також: Сколівські Бескиди готуються до початку туристичного сезону

Дев'ятиметровий «Драккар Гунгнір» уже на воді. У майстерні закінчують роботу над іще одним човном слов'ян.

Згодом на березі зведуть дерев'яні будиночки, крім того, планують облаштувати корабельню, алею майстрів, стрільбище, сцену, огорожу у вигляді частоколу та вхідну браму.

Ця територія стане автентичною зоною відпочинку. Точної дати закінчення робіт у «Городищі Оствиця» поки що не називають. Все залежить від фінансування та завершення карантину.

Фото: Юрій Ойцюсь