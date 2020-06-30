Мініатюрний Булгаков "оселився" в Києві

У Києві відкрили нову мініатюрну скульптуру в межах туристичного проєкту "Шукай!". Вона присвячена письменнику Михайлу Булгакову.

Про це повідомила ініціаторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

"Двадцять шостою мініскульптуркою проєкту "Шукай!" стала скульптурка Михайла (Міхаіла) Булгакова", – написала Бевзенко.

Створив нову атракцію скульптор Юрій Білявский.

Розташована вона на вулиці Дегтярній, 29, що на Воздвиженці. Адже Булгаков тут народився, а в дитинстві та юності мешкав на Андріївському узвозі, 13, де зараз розташований музей його сім'ї.

Як повідомляв Укрінформ, в межах проєкту "Шукай!" у 2018 році столиця отримала 12 мініпам'яток, пов'язаних з історією міста: "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт", "Київське сухе варення", "Київський екіпаж", "Київський трамвай", "Київська плінфа", "Київський фонтан", "Київський слон", "Київський грамофон", "Київська пектораль" та "Київський Самсон".

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В 2019-му з'явилися "Київський комп'ютер", "Золоті ворота", "Київський богатир Микита Кожум'яка", "Золота туфелька Сержа Лифаря", "Київська кава", "Київські шахи", "Гелікоптер Сікорського", "Київський велотрек", "Київський балкон", "Ланцюговий міст", "Київський лист" і "Годинник П’єра Брульона".

У 2020 році у зв’язку з карантином презентація 25-ї мініскульптурки – "Швидка допомога" – відбулася онлайн.

Фото: Юлія Бевзенко/Facebook