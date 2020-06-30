Влада Амстердама має розглянути петицію щодо обмеження кількості туристів

В Амстердамі близько 30 000 людей підписали петицію, у якій закликають міську владу обмежити кількість туристів у місті.

Про це повідомляє NOS.

“У петиції міську владу закликають запровадити 12-мільйонний ліміт на перебування туристів. Петицію вже підписали близько 30 000 людей. Тепер міська рада повинна розглянути питання”, - йдеться у повідомленні.

Петиція мала зібрати 27 тисяч підписів, щоб ініціатори петиції могли подати запит для організації міською радою референдуму з цього питання.

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Як вже повідомляв NOS, багато жителів Амстердама хочуть бачити місто спокійним після коронакризи. Спокій через те, що немає туристів, тішить багатьох мешканців міста. Існує багато інших ініціатив, зокрема перенести квартал червоних ліхтарів, не зводити нові готелі, підвищити туристичний податок, ввести заборону або часткову заборону на оренду житла для відпочинку.