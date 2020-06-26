Будинком парламенту влаштували онлайн-екскурсію до Дня Конституції

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України проводить тематичну онлайн-екскурсію будинком парламенту.

Захід відбувається у додатку Zoom і транслюється наживо на сторінці Верховної Ради у Facebook.

"З нагоди Дня Конституції України Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України підготувало тематичну онлайн-екскурсію будинком Верховної Ради України за участю народних депутатів України", - йдеться в анонсі події.

Так, учасниками онлайн-екскурсії та першими онлайн-відвідувачами тематичної екскурсії, присвяченої Основному Закону, стали викладачі та студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До участі в заході долучилися народні депутати України, а також парламентарії, які були безпосередніми учасниками конституційного процесу.

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Онлайн-екскурсія розпочалася на площі Конституції перед будинком Верховної Ради. Учасники переглянули експозицію Музею історії українського парламентаризму у кулуарах 3-го поверху та почесний портал з виданням Конституції України в кулуарах 2-го поверху. Учасникам заходу також показали Гостьову ложу зали засідань парламенту.

Як відомо, День Конституції України святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.

День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.