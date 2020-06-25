Посольство України у Румунії проведе вікторину з нагоди Дня Конституції

Посольство України у Румунії запрошує усіх охочих взяти участь у вікторині з нагоди Дня Конституції.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.

«У неділю 28 червня 2020 року, о 10:00 ранку, на сторінці Facebook Посольства буде розміщено посилання на вікторину до Дня Конституції України», - йдеться у дописі.

Як зазначається, на перших трьох учасників, які дадуть правильні відповіді, чекатимуть подарунки.

«Деталі не розголошуємо, але з впевненістю зазначаємо – не пошкодуєте... Читайте Конституцію та про Конституцію, відповідайте на питання і перемагайте», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, День Конституції України — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року.

День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.